منها الماء.. 7 أسلحة لمحاربة خمول منتصف النهار

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يشعر الكثيرون بالخمول والتعب وفقدان القوة في منتصف النهار. وتعبر هذه الحالة عن فقدان النشاط والتركيز، ويمكن محاربتها من خلال التدابير التالية:

1- الضوء

أوضح البروفيسور يورجن تسوللي أنه من الطبيعي تماما أن ينخفض منحنى الطاقة لدى الإنسان بعد كل 90 دقيقة من النشاط والتركيز.

وأضاف أستاذ علم النفس البيولوجي بجامعة ريجينسبورج الألمانية أن سبب الخمول أثناء النهار يمكن أن يرجع إلى ضعف الإضاءة، لاسيما في الأماكن المغلقة، موضحا أن نقص الضوء يتسبب في عدم قدرة الجسم على إنتاج ما يكفي من "السيروتونين" المسؤول عن تحسين المزاج.

لذا ينصح تسوللي باستعمال مصابيح أكثر إضاءة وإشراقا والتعرض لضوء النهار بشكل كاف خلال فترة الاستراحة.

2 - القيلولة

من جانبها أوضحت الصيدلانية الألمانية أورزولا زيلربيرج أن الحصول على قيلولة قصيرة خلال الظهيرة يمكن أن يساعد في التغلب على هذا الخمول واستعادة الحيوية والنشاط، بشرط ألا تزيد مدة القيلولة عن 20 دقيقة، وألا تكون بعد الثالثة عصرا.

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3 - تناول القهوة

يساعد الكافيين الموجود في القهوة على التمتع باليقظة والانتباه والتركيز. وتؤكد زيلربيرج أن تناول 4 أو 5 فناجين قهوة يوميا أو ما يصل إلى 400 ميليجرام من الكافيين غير ضار بالجسم.

4- التغذية

يتسبب تناول القليل من الطعام والشراب في الشعور بالتعب والخمول. لذا ينصح تسوللي بشرب لترين من السوائل يوميا ويفضل أن يكون الماء أو الشاي غير المحلى.

وترى زيلربيرج أن التعب المفاجئ قد يكون علامة أيضا على نقص السكر في الدم، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول وجبة خفيفة.

5 - الحركة

تعتبر الحركة وخاصة في الهواء النقي من المحفزات الجيدة للجسم والدورة الدموية، ومن ثم التخلص من التعب. ويمكن أيضا القيام ببعض التمارين الخفيفة في العمل أو الذهاب إلى زميل في الشركة بدلا من الاتصال به أو مراسلته عبر البريد.

6 - الزيوت الطيّارة

يساعد استنشاق الزيوت الطيّارة كزيت النعناع أو الليمون على استعادة النشاط والحيوية. وأوضحت زيلربيرج أنه يمكن وضع بضع قطرات من الزيوت العطرية على الماء واستنشاق الخليط، لكنها في الوقت ذاته تحذر من وضع الزيوت العطرية على الجلد، تفاديا لتهيج الجلد والحساسية.

7 - تناول الأعشاب

قد يساعد تناول بعض خلاصات الأعشاب والنباتات الطبية مثل الجينسينج على التخلص من التعب، علما بأن مدة الاستخدام محدودة. لذا يتعين استشارة الطبيب أولا.