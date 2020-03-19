بالفيديو.. فيفي عبده تهنئ ياسمين صبري بأعمالها.. والأخيرة: "بحبك.. الله يخليكي"

بعد إعلان خطبتها، ظهرت الفنانة ياسمين صبري لأول مرة عندما التقت بالفنانة فيفي عبده، على متن إحدى الطائرات العائدة للقاهرة.

ونشرت فيفي مقطع الفيديو عبر صفحتها على إنستجرام والذي عبرت خلاله عن سعادتها بلقاء ياسمين، مقدمة لها التهاني على مجمل نجاحاتها لترد عليها "بحبك.. الله يخليكي".

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وقالت ياسمين خلال المقطع، أنها من متابعي فيفي عبده وأنها تعشق فيها روح المرح التي تلازمها وعشق الموسيقي والسعادة، مشيرة إلى أنهما أزعجا طاقم الطائرة بسبب كثرة الحديث منذ أن التقيا.

يذكر أن ياسمين تستعد خلال تلك الفترة الحالية لتصوير مسلسلها الجديد بعنوان "فرصة ثانية"، والذي من المقرر عرضه في رمضان هذا العام.