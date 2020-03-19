بطلتها ميلانيا ترامب.. حملة إعلانات أمريكية للوقاية من كورونا

أعلن البيت الأبيض إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ستحث الأمريكيين على غسل أيديهم والحرص على ترك مسافة تفصل بينهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في إطار حملة إعلانات تلفزيونية جديدة، في ظل تكاتف الجميع للحد من انتشار الفيروس التاجي.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه، أن شبكات "إيه.بي.سي وسي.بي.إس" و"إن.بي.سي" وغيرها ستعرض الإعلانات العامة التي سيشارك فيها أيضا مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإعلام الأمريكيين بالوسائل الأهم التي يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم، وأولئك الأكثر عرضة للخطر، وإن الشبكات ستتبرع بوقت البث.

كما وستعد شبكة "نيكلوديون" حملة توعية منفصلة للأطفال.

وميلانيا ترامب، وهي عارضة أزياء سابقة، أقل ظهورا على الساحة العامة مقارنة بالكثير من زوجات الرؤساء الأمريكيين السابقين، وفقا لوكالة "رويترز".

Advertisements

وكانت أبرز مبادرات ميلانيا حملة بعنوان "بي بيست" تركز على سلامة الأطفال وعافيتهم.

وسترشد جميع الإعلانات الجمهور إلى موقع إلكتروني حكومي يحتوي على أحدث المعلومات عن تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 146 وفاة على الأقل، فيما يقترب عدد المصابين من 8 آلاف.

يذكر ان ترامب قال إن إدارته ستنشر سفنا كمستشفيات استعدادا لنقص متوقع في الأسرة بالمستشفيات.