5 اتجاهات من اللانجري سترينها في صيحات الأزياء اليومية هذا الربيع

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت مدرجات عروض أزياء ربيع وصيف 2020 ظهور العديد من صيحات اللانجري القابلة للارتداء "خارج غرفة النوم" كمشدات الجوارب، الكورسيهات، فساتين السليبدريس، توبات الصدرية، والجوارب الجريئة، وقد بدأنا بالفعل برصد هذه الصيحات على خلاصات أشهر المؤثرات والنجمات على إنستغرام، ونتوقع أن تزداد شعبيتها بقوة في الأشهر الدافئة المقبلة.

الكورسيهات

الكورسيهات هي بلا شك أحد أسهل الطرق لاحتضان صيحة اللانجري، ويتم ارتداء هذه القطع الضيقة والمنحوتة على شكل توب مع كل شيء من سراويل الجينز إلى التنانير والسراويل الرسمية، وقد ظهرت على مدرجات "دولتشي آند غابانا" و"ريان روشي" لربيع وصيف 2020.

توبات الصدرية

إذا لم تكن لديك مشكلة في إظهار المزيد من الجلد، فستكون توبات حمالة الصدر قطعتك المفضلة لهذا الموسم، حيث يمكنك ارتداؤها تحت سترات البلايزر الكبيرة أو سترات الكارديغان القصيرة أو بمفردها على شكل توب في موسم الصيف، وقد ظهرت على مدرجات "توم فورد" و"لويفي" لربيع وصيف 2020.

مشدات الجوارب

Advertisements

قد تبدو مشدات الجوارب اتجاها جريئا وغير قابل للارتداء في الحياة الواقعية، ولكن إذا كنت جريئة قد ترغبين في تجربتها، وقد ظهرت على مدرجات فيرا وانغ، ديون لي، وموغلير لربيع وصيف 2020.

الجوارب الجريئة والمثيرة

أضيفي لمسة جريئة على زيك بارتداء جوارب مثيرة سواء الطويلة حتى الفخذ او حتى الركبة، هذه الإضافة البسيطة ستجعل إطلالتك تبدو أكثر نضارة و 10 مرات أكثر إثارة، وقد ظهرت على مدرجات دولتشي آند غابانا، كيم شوي، وتوم فورد لربيع وصيف 2020.

فساتين السليبدريس

فساتين السليبدريس هي أحد أكثر أنماط الفساتين تنوعا، لأنها تتسم بقدرة التحول من فستان كاجوال إلى فستان مسائي جذاب، سواء كنت تفضلين الأسلوب المقلم بالدانتيل أو الأسلوب الحريري الأسود العادي، يمكننا أن نضمن لك أن هذا الفستان سهل الارتداء سيكون حاضرا في مشهد الموضة لبعض الوقت، وقد ظهرت على مدرجات بلومارين، فاكييرا، غابرييلا هارست لربيع وصيف 2020.