الامارات | يمكنك تجربته..عدّاد إلكتروني يُحصي ضحايا كورونا في العالم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جامعة "جونز هوبكينز" الأميركية، وهي جامعة بحثية خاصة، مقرها في مدينة بالتيمور بولاية عدّاد إلكترونيا يُحصي الوفيات (Total Deaths) والمصابين (Total Confirmed) بفيروس كورونا والمتعافين (Total Recovered) منه. ويمكن تجربته عبر الرابط التالي : عدّاد إلكتروني يُحصي ضحايا كورونا في العالم اضغط هنا Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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