بصورة قديمة.. نرمين الفقي تحيي ذكرى وفاة والدتها: وحشتيني قوي

أحيت الفنانة نرمين الفقي، ذكرى رحيل والدتها، التي توفت قبل قرابة الـ7 أعوام، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت نرمين صورة قديمة لوالدتها الراحلة معلقة عليها: "يا حبيبتي.. يا أمي باقي علي عيدك يومين وحشتيني قوي.. أنا عارفه أنك في مكان أحسن.. الله يرحمك ويحسن إليكي حبيبتي".
وتفاعل معها الكثير من متابعيها بالدعاء لوالدتها الراحلة بالرحمة والمغفرة، فيما أوضح البعض بأن الفنانة نرمين الفقي تحمل ملامح تشبهها.
ونرمين الفقي شاركت مؤخرا في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي جسدت بطولته مع رانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل.
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