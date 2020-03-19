فيديو.. نصائح دعاء فاروق للسيدات للوقاية من كورونا: قعدي جوزك في البيت

"العالم كله دلوقتي بيقولك اقعد في البيت، في مصر كلنا قاعدين في البيت، العيال قاعدة متربية من يوم العاصفة".. بهذه الكلمات تفاعلت الإعلامية دعاء فاروق، من خلال مقطع فيديو مصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مع الحملة للالتزام بالمنازل للحماية من فيروس كورونا، الذي اجتاح جميع أنحاء العالم.

وقالت دعاء خلال مقطع الفيديو المصور موجهة رسالة للمتابعين وبخاصة السيدات "في مصر هنقولك ما تترزعوا في البيت إيه اللي بينزلكوا، قعدي جوزك في البيت بيروح القهوة يعمل إيه".

وأشارت في حديثها للرجال قائلةً: "اتعلم مع عيالك لعبة حلوة زي "بابجي"، يصحوا كل يوم الصبح بيقتلوا 60 واحد، القهوة أهم عندك من صحتك، بطلوا جري على السكك، اللي بيجري على أكل عيشه ينزل يروح شغله ويرجع يعقم نفسه".

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وأرفقت دعاء تعليقًا على مقطع الفيديو قائلةً: "بالأمريكاني stay home باللبناني خليك بالبيت، في البلاد العربية وفي مصر الزم بيتك".

حملة "اقعد في بيتك"

وتأتى المبادرة الشبابية "اقعد في بيتك" بدعوة عامة ضد النزول في الشوارع والأماكن العامة إلا لأساسيات الحياة فقط (عمل، تسوق أطعمة ومشروبات، وشراء الأدوية) وذلك في محاولة لتضييق دائرة تفشي الوباء بإعلان العزل واتباع اشتراطات السلامة العامة .

يأتي ذلك بعد اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وتعليق العمل في المصالح الحكومية والمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.