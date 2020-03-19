من هي الفنانة الإنجليزية إنديرا فارما التي أعلن إصابتها بكورونا؟

أعلنت الممثلة الإنجليزية العالمية إنديرا فارما بطلة مسلسل "Game of Thrones" أو "صراع العروش"، إصابتها بالفيروس التاجي كورونا المستجد، بعد أن ثبتت إيجابية العينة التي جرى فحصها.

ووفقا لموقع justjared، فإن إنديرا فارما البالغة من العمر، 46 عاما، والتي لعبت دور Ellaria Sand في "Game of Thrones" مريضة بالفيروس التاجي، وقالت في منشور عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أنا في السرير الآن وهذا ليس لطيفا، حافظ على سلامتك وصحتك وكن لطيفا مع زملائك".

وإنديرا آن فارما ممثلة إنجليزية من أب هندي هندوسي وأم سويسرية، تخرجت في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن في عام 1995.

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شاركت في عدد من الأدوار التلفزيونية والأفلام، بما في ذلك كاماسوترا: قصة حب في عام 1997 والعروس والتعصب في عام 2004، وأعمال اخري كالخروج: آلهه وملوك.

وولدت فارما في 27 سبتمبر 1973، ومتزوجة من كولين تيرني منذ عام 1996، ولديها ولد وحيد ويدعى إيفلين تيرني.

يذكر أن إنديرا كانت تؤدي في The Seagull في مسرح Playhouse في ويست إند في لندن، إلى جانب زميلتها GoT Emilia Clarke، وجرى إغلاق المسرحية في الوقت الحالي إلى جانب جميع الإنتاجات الأخرى.

وتأتي إصابة إنديرا فارما، بعدما أعلن الممثل العالمي كريستوفر هيفجو نجم Game of Thrones أيضا، والذي لعب دور البطولة في المسلسل عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.