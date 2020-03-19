للوقاية من كورونا.. طرق استخدام ملح الليمون في التنظيف

أحيانًا تختفي بعض المنظفات المعتادة من الأسواق، وخاصة في ظل انتشار الفيروسات والأوبئة مثل فيروس كورونا وهناك طريقة طبيعية يمكن أن تحل مكان المنظفات منها استخدام ملح الليمون المستخدم في تنظيف الحمام، والأفران وغيرها من الاستخدامات منها كما ذكرها موقع "life style".

استخدامات ملح الليمون

ماكينة القهوة

يمكن استخدام ملح الليمون لتنظيف ماكينة القهوة على النحو الآتي

طريقة تنظيفها

غسل الوعاء، والخزان، والسلة للتأكد من عدم وجود بقايا للقهوة في الماكينة.

خلط ملعقتين صغيرتين من ملح الليمون مع ستة إلى ثماني أكواب من الماء.

تشغيل ماكينة القهوة وتركها حتّى تنتهى دورة التخمير بشكل طبيعي.

إخراج السلة ووعاء القهوة من الماكينة بعد الانتهاء من دورة التخمير الأولى، وإفراغ الماء المتبقي منها، ثمّ غسلها جيداً بالماء الساخن.

ملء الخزان بالماء النظيف مرة ثانية، ثمّ تشغيل دورة التخمير لإزالة بقايا ملح الليمون الفائض فيه.

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تنظيف السجاد

يمكن تنظيف السجاد، إزالة البقع العالقة به، يمكن إضافته لمواد التنظيف بنسبة 10%.

تنظيف الأفران

خمس ملاعق صغيرة من مادة البوراكس، أربع ملاعق صغيرة من ملح الليمون، ثلثي كوب من الخل الأبيض، ثلاث ملاعق كبيرة من الصابون الشفاف السائل، كمية من صودا الخبز.

ويحضر عن طريق خلط البوراكس في كوب من الماء الساخن، إضافة ملح الليمون أو الخل الأبيض والصابون السائل على خليط البوراكس. صب المحلول في زجاجة رذاذ، وتكملة ما تبقى منها بالماء. رش محلول البوراكس وملح الليمون على جميع أجزاء الفرن.

رش صودا الخبز على الفرن، وخلطها معاً لتشكيل عجينة تغطي جميع الأسطح. ترك العجينة على الفرن لليلة كاملة. تنظيف أجزاء الفرن بالماء الدافئ والصابون، وتجفيفه بمنشفة جافة.