إطلالات مفعمة بالأنوثة من وحي أنابيلا هلال لعام 2020

بيروت - لايف ستايل
اختارت أنابيلا هلال إطلالات مفعمة بالأنوثة خلال إطلالاتها عام 2020، واختارت العديد من فساتين السهرة والتصاميم الكاجوال التي تناسب إطلالات النهار والسهرات، فلا بد من الاطلاع على إطلالات مفعمة بالأنوثة لتكون من اختيارك. رصدنا لك أجمل إطلالات مفعمة بالأنوثة من وحي أنابيلا هلال 2020، لتتألقي على خطاها بأجمل صيحات الفساتين والتصاميم الراقية.
لا تتخلى أنابيلا هلال عن إطلالات مفعمة بالأنوثة من خلال تألقها بمجموعة من أجمل الفساتين البيضاء الساحرة، فتألق بأجدد إطلالة لها، بفستان أبيض طويل مع الأكمام الفاخرة والواسعة بتفاصيل الباييت الفضي والشفاف من دار Stella McCartney، كما لفتت الأنظار حين تألقت بإطلالات مفعمة بالانوثة مع الفستان الأبيض القصير والضيق مع قصة الأكتاف المكشوفة وتفاصيل الكشكش على جوانب اليدين. ولم تتخلى عن موضة الجمبسوت الأبيض مع الأرجل الواسعة وتفاصيل الأقمشة الخلفية المنسدلة بكثير من التميّز.
وما لفتنا في أناقة أنابيلا هلال 2020 إطلالات مفعمة بالأنوثة مع فستان السهرة الطويلة باللون البرونزي البراق وقصة الكتف الواحد، كما تألقت باللون الاسود مع اطلالات مفعمة بالأنوثة وراقية بالتصاميم الطويلة ذات الشق الجانبي، كما تألقت بفساتين قصير وواسعة متموجة ومزخرفة بتفاصيل زهرية وسوداء ولفتتنا بأجمل اطلالات مفعمة بالانوثة مع الأقمشة اللماعة.
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