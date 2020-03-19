البليزر الكتان نجم موضة الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل البليزر الكتان نجم الموضة النسائية في ربيع وصيف 2020 ليمنح المرأة إحساسا بالراحة من ناحية ويضفي على المظهر لمسة أناقة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة “Elle” أن البليزر الكتان يعد الخيار الأمثل خلال فصلي الربيع والصيف؛ حيث إنه يمتاز بأنه جيد التهوية، ومن ثم يعمل على تبريد الجسم في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البليزر الكتان يتألق هذا الموسم بالدرجات الطبيعية كالأبيض العاجي والأبيض الكريمي ليضفي على المظهر لمسة أناقة هادئة.

كما تتألق بعض الموديلات بقصّة تسلط الأضواء على الوسط لتبوح بأنوثة المرأة، في حين تطل موديلات أخرى بقصة أكبر من المقاس “Oversized” لتداري المناطق المعيبة بالقوام.