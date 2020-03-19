البرتقالي المحروق يتربع على عرش ألوان طلاء الأظافر هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يتربع البرتقالي المحروق “Burnt Orange” على عرش ألوان طلاء الأظافر في ربيع وصيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والانطلاق.
وأوضحت مجلة “ELLE” أن البرتقالي المحروق يعد خيارا مثاليا لمَن ترى أن البرتقالي الفاقع يعد صارخ جدا، ولكنها ترى في الوقت نفسه أن طلاء الأظافر الأحمر يعد لونا مملا للغاية.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البرتقالي المحروق يضفي على الأظافر مظهرا جذابا بدون مبالغة أو تكلف، مشيرة إلى أنه يتناغم بصفة خاصة مع الملابس، التي تكتسي بالأسود؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.
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