محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور الألماني توماس زويفرلاين إن الإمساك المفاجئ يدق ناقوس الخطر؛ فهو ينذر بالإصابة بانسداد الأمعاء، الذي يهدد الحياة.

وأوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أن أعراض انسداد الأمعاء الأخرى تتمثل في آلام البطن الشديدة وانتفاخها والحمى والغثيان والقيء، مشددًا على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه العلامات؛ نظرًا لأن الانسداد يتسبب في تسمم الدم، الذي يؤدي إلى الوفاة.

وأشار زويفرلاين إلى أن انسداد الأمعاء له أسباب عدة مثل شلل الأمعاء، ووجود أجسام غريبة بالأمعاء كالحصوات المرارية، والتفاف الأمعاء حول بعضها، ووجود فتق بالأمعاء، وداء كرون، الذي يتسبب في حدوث التصاقات بالأمعاء أو ضيق والتهابات بها، وأورام حميدة أو خبيثة بالأمعاء.

وفي بعض الحالات يمكن علاج انسداد الأمعاء من خلال تفريغ الأمعاء بواسطة أنبوب، غير أن معظم الحالات تتطلب تدخلاً جراحيًا.