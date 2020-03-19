"زارا" تغلق 3785 متجرًا في جميع أنحاء العالم بسبب كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أغلقت سلسلة المحلات التجارية "Zara" 3785 متجراً على مستوى العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذرت إنديتكس، المالك الإسباني لمتاجر "Zara" الكبرى، من أنًَ الوباء كان له تأثير كبير للغاية على مبيعاتها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت المجموعة، التي تدير أيضًا مجموعة من كبرى الشركات التجارية الخاصة بالأزياء بما في ذلك "Pull & Bear" و"Bershka"، إنها اضطرت إلى إغلاق المتاجر مؤقتًا في 39 سوقًا حول العالم.

وقال متحدث باسم المجموعة للصحيفة إنه بالرغم من عدم تأثر أي متاجر بريطانية حاليًا، لكن السلسلة "تراقب عن كثب" نصيحة الحكومة.

وأضاف أنه من السابق لأوانه حاليًا تحديد الأثر المستقبلي لتفشي المرض على مبيعاتها لبقية العام، مشيرًا إلى أن الشركة واثقة تمامًا في قوة ومرونة أعمالها.

وتراجعت مبيعات المجموعة بنسبة 24.1% في الأسبوعين الأولين من شهر مارس الجاري، حيث تأثرت بسلسلة إغلاق المتاجر.

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وأوضحت المجموعة أنها ستوفر مبلغ 287 مليون يورو (313 مليون دولار أمريكي) لأن الفيروس يقلل من قيمة مخزونها لربيع / صيف.

كما أجلت شركة إنديتكس قرارها بشأن دفع أرباح الأسهم حتى وقت لاحق من العام، وقد أغلقت مؤقتًا جميع متاجرها في إسبانيا، حيث تمتلك أكبر عدد من المتاجر بعد أن أعلنت حكومة البلاد إغلاقًا على مستوى البلاد منذ يوم السبت.

كانت قد أبلغت "أنديتكس" عن قفزة في المبيعات والأرباح للعام حتى 31 يناير، وقالت إن صافي المبيعات زاد بنسبة 8% إلى 28.3 مليار يورو (30 مليار دولار أمريكي) حيث عززته زيادة بنسبة 23% في المبيعات عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أرباح الشركة قبل الضرائب والفوائد إلى 7.6 مليار يورو (8 مليارات دولار أمريكي) من 5.5 مليار يورو (6 مليارات دولار أمريكي) في العام السابق.

وتعتبر زارا سلسلة من المحلات التجارية التي تنتمي إلى المجموعة الإسبانية إندتكس التي أسسها أمانسيو أورتيغا، الذي يمتلك أيضا ماركات مثل ماسيمو دوتي، بول آند بر، أويشو، أوتيرك، ستراديفاريوس وبيرشكا، يقع مقر المجموعة في لاكورونيا إسبانيا، وافتتح أول متجر زارا في عام 1975.