هذه ظلال الألوان التي سترينها في كل مكان هذا الربيع

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت أمامنا بضعة أيام قبل انطلاق موسم الربيع، وفي هذه الأثناء بدأنا برصد بعض الظلال التي سبق أن كشف عنها معهد بانتون للألوان، وسبق أن رأيناها أيضا على مدرجات ربيع وصيف 2020 من اللون الأحمر الكرزي إلى اللون الأخضر العسكري، لا يوجد نقص في الظلال المرحة، وفي حين أن القطع الأساسية جيدة إلا أنه لإضافة المزيد من الحياة على خزانة ملابسك، فإننا نقترح عليك الاستثمار في قطع بهذه الظلال الجذابة.

الأصفر الباهت

يشير موقع بانتون إلى اختيار اللون الأصفر لهذا الربيع على أنه ضوء الشمس الناعم ، وهو ظل أكثر شحوبًا من الأصفر الليموني.

لا تخافي من اعتماد إطلالة كاملة من الرأس إلى أخمص القدمين في هذا الظل الفاتح، ولكن لخلق توازن في إطلالتك، ننصحك باختيار الإكسسوارات في ظل داكنة لكي لا يبدو الزي باهتا.

الزعفران الغني

هو ليس برتقاليا ولا ذهبيا، هذا الظل الربيعي يقع في مكان ما في المنتصف، ويميل إلى لون الكركم.

إضافة قطعة بظل الزعفران هي طريقة رائعة لتفتيح أي زي، ارتديه بدل قميص تيشرت أبيض او شورت الدنيم، أو أنهي إطلالتك المونوكروم بإكسسوارات في هذا الظل المشرق.

الأحمر الكرزي

هو ظل الأحمر المشرق المائل إلى البرتقالي يشبه أحمر الشفاه الخاص بجدتك في فترة الخمسينيات، ويجب أن تكوني جريئة لارتدائه عن طريق اختيار قطعة حمراء لتكون عامل الجذب الرئيسي عندما يتعلق الأمر بإطلالتك.

الأخضر المائل للأزرق

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هو مزيج منعش بين الأزرق والأخضر وهو الظل المثالي للأشهر الدافئة، ولارتدائه اختاري قطعا خفيفة الوزن جاهزة للإجازة، ارتداء الكثير من القطع بهذا اللون المائي يمكن أن يبدو مبالغا فيه، لذلك التزمي بموازنته مع ظلال خفيفة ومحايدة مثل البيج والأبيض.

الأخضر العسكري

هذا اللون الأخضر العميق نربطه عادةً بموسم الخريف، لكنه بدأ يشق طريقه إلى موسم الربيع، ويمكنك ارتداؤه باختيار قطع منفصلة كسترات البلايزر و التنانير المتعددة الطيات و الفساتين الجلدية وتنسيقه مع قطع أخرى في ظلال الكريمي والأبيض أو الأسود.

البرتقالي الساطع

إنه لون جريء ومشرق يشبه لون قشور البرتقال و يحتاج إلى جرأة كبيرة لاعتماده.

لا توجد طريقة خاطئة لارتداء أكثر ألوان هذا الموسم جرأة، يمكنك ارتداؤه بشكل كامل باختيار فساتين ماكسي خفيفة الوزن، او دمجه في إطلالاتك الكاجوال مع قمصان التيشرت البيضاء وقطع الدنيم باختياره على شكل توب أو سترة أو حذاء.

الكورال الصامت

هذا اللون الوردي الجميل يميل إلى ظل الخوخي، إنه دافئ وهادئ ، و هو اللون الذي نتوقع أن يصبح من الظلال المحايدة الرائجة لهذا الموسم.

ورصدنا هذا الظل على المدرجات على قطع أزياء بطابع الريترو، كشورت الجري من فترة الثمانينات، النظارات الشمسية المستطيلة وبلوزات الرقبة المدورة.