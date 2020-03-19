غنية بـ فيتامين سي.. أطعمة لمواجهة كورونا

الاهتمام بالنظافة الشخصية، والتطهير والتعقيم، فضلًا عن تقوية جهاز المناعة، من أهم طرق الوقاية ضد الإصابة بفيروس كورونا، المتفشي في دول العالم.

ويعد الاهتمام بالنظام الغذائي السليم، واحدا من أهم العوامل التي تقي الجهاز المناعي، خاصة الأكلات الغنية بفيروس "سي".

وتقول منظمة الصحة العالمية، وفقا لدراسات أجريت على حوالي 9017 شخصا، إن فيتامين سي قد يسرع من عملية الشفاء بنسبة 8%، كما إنه يقي الجهاز المناعي.

وهناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" التي يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير بنظامك الغذائي.

أهمية فيتامين سي

كانت طبيبة التغذية في مركز الأبحاث الطبية في جامعة ولاية أوهايو، ليز ويناندي، تحدثت من قبل إلى مجلة "Women’s Health" الأمريكية عن فوائد فيتامين "سي" والمصادر الغنية بهذا الفيتامين.

وأكدت الطبيبة ضرورة تناول ما مقداره 75 مليجراما من فيتامين "سي" كل يوم، نظرا لقدرة الفيتامين على تقوية جهاز المناعة من جهة ومقاومة عمليات الأكسدة المدمرة للخلايا الجسم من جهة أخرى.

أكلات غنية بفيتامين سي:

أكدت الطبيبة على وجود مصادر أخرى معروفة غير البرتقال، لتأمين هذا الفيتامين وبالكميات المطلوبة.

ومن هذه المصادر الفلفل الأحمر، حيث يحتوي نصف كوب فقط من الفلفل المقطع يحمل مخزوناً من فيتامين "سي" يصل إلى 95 مليجراما.

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فاكهة البابايا، كل كوب من قطع البابايا يوفر كمية كبيرة من الفيتامين "سي" تصل إلى 88 مليجراما.

فاكهة الجوافة أو التي تعرف بالفاكهة السوبر، وتحتوي في داخلها على 377 مليجراما من فيتامين "سي" في كل كوب.

البروكلي، والذي يحتوي على كمية فيتامين "سي" تصل إلى 81 مليجراما في كل كوب.

الفراولة، حيث يحتوي كل كأس على 98 مليجراما من الفيتامين "سي".

الكيوي الأصفر، والذي يحتوي على 130 مليجراما من الفيتامين "سي" في كل حبة.

الفلفل الأخضر الحار، والذي يحتوي فيه كل قرن على 103 مليجرامات من الفيتامين "سي".

الكرنب السلقي، ويحتوي كوب من الكرنب السلقي على 84 مليجراما من فيتامين "سي".

الخردل الأخضر، والذي يحتوي فيه كل كوب على مايعادل 78 مليجراما من فيتامين "سي".

الأناناس، ويحتوي كوب واحد من شرائح الأناناس على 79 مليجراما من فيتامين "سي".