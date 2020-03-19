يعتبر طبق سلطة كابوريا أصابع من الأطباق الغنية بالعناصر المفيدة للجسم والتي تدعمه بعناصر تزيد من المناعة كالثوم والفلف، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيره للشيف شربيني. مقادير سلطة كابوريا أصابع كابوريا أصابع جمبري حجم صغير كابوتشا فلفل ألوان ثوم مفروم بصل أحمر خل عنب عصير ليمون زيت زيتون جزر مبشور مشروم Advertisements فلفل الوان جبنة مبشورة ساور كريم مايونيز زعتر ملح وفلفل كمون طريقة تحضير سلطة كابوريا أصابع يسخن الزيت ويضاف البصل والثوم، الجزر والماشروم ويقلب تضاف الكابوريا، الجمبري، وأخيرا تضاف الكابوتشا، والفلفل الألوان يضاف الدريسينج ويقلب يزين بالجينة البارميزان الدريسينج يخلط ساور كريم، مايونيز، زعتر، ملح وفلفل، كمون خل عنب، عصير ليمون، زيت زيتون

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