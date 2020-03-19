جوني كوكا يغادر علامة مالبيري بعد مسيرة حافلة بالعطاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت علامة الأزياء البريطانية مالبيري أن مديرها الإبداعي جوني كوكا سيغادر منصبه بعد خمس سنوات من تعيينه، وذلك بدءًا من 31 مارس 2020، وستكون مجموعته الأخيرة للعلامة البريطانية هي لموسم ربيع/صيف 2021.

وانتقل كوكا إلى مالبيري بعد مغادرته العلامة الفرنسية سيلين في عام 2015، حيث كان يتولى منصب مدير التصميم الرئيسي للسلع الجلدية والإكسسوارات والأحذية والمجوهرات، وقد ولد كوكا في إشبيلية، ودرس الفن في باريس وعمل في لوي فيتون قبل انضمامه إلى سيلين.

وتولّى المصمم الإسباني القيادة الإبداعية للعلامة البريطانية بعد المغادرة المفاجئة للمديرة السابقة "إيما هيل"، وتراجع أرباح العلامة بشكل مهول، وكُلف كوكا بمعالجة مشكلة انخفاض المبيعات وبث الحياة في أحد أفضل العلامات التجارية للإكسسوارات المحبوبة في بريطانيا.

بالإضافة إلى إعادة تصميم شعار مالبيري، وتوسيع قاعدة عملائها بتقديم خيارات واسعة بأسعار معقولة، أشرف كوكا على إطلاق عدد من حقائب اليد الأكثر شعبية بما في ذلك Amberley و Iris، وأطلق خطوطًا جديدة مواكبة لصيحات الموضة، كخط النظارات الشمسية وخط الأحذية الرياضية، وأعاد إطلاق خط الإكسسوارات والمجوهرات الرجالية.

وقدم جوني كوكا عرضه الأول لمالبيري خلال أسبوع الموضة في لندن عام 2016، حيث صرح في بيانٍ قائلا: "لست هنا لتدمير العلامة التجارية، أنا هنا لإنجاحها".

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ونجح كوكا الذي أشرف على برنامج توسع دولي ناجح في توسيع حضور مالبيري العالمي عبر المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، والتزم أيضًا بأخلاقيات العلامة التجارية التي ترتكز على الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق حقيبة "Portobello Tote" المصنوعة من الجلد المستدام بنسبة 100% ومجموعة "M Collection"، وهي عبارة عن تشكيلة من الحقائب والقطع الخارجية مصنوعة من مزيج من النايلون المعاد تصنيعه من شركة Econyl والقطن المستدام.

وعلق تيري أندريتا، الرئيس التنفيذي لشركة مالبيري، عن قرار مغادرة كاكا قائلاً: “كانت رؤية جوني الإبداعية عنصرًا رئيسيًا في تقديم استراتيجيتنا لتطوير مولبيري كعلامة تجارية عالمية لأسلوب الحياة المستدامة الفاخرة."

وقال المصمم الإسباني إنه فخور بما حققه خلال فترة قيادته: "الشغف والتفاني الذي رأيته في مولبيري كان مذهلاً، ويشرفني أن أكون جزءًا من تاريخ العلامة التجارية".

وقد صرحت العلامة البريطانية أنها قد بدأت فعليًا عملية البحث عن الشخص الذي سيحل محل جوني كوكا.