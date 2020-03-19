الامارات | بطلة مسلسل "البروفيسور" مصابة بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة مسلسل "البروفيسور" مصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت، "حالتي بسيطة وأنا بخير، لكنها معدية وخطيرة للغاية بالنسبة للأشخاص الضعفاء".
اختتمت كلامها، "إنه ليس كلاما فارغا، لا تاخذ الأمور باستهتار، هناك وفيات، العديد من الأرواح في خطر، ولا زلنا لا نعرف إلى أي مدى سيصل، حان الوقت للالتزام والمسئولية للصالح العام".
وستبقى إيتزيار إيتونو في الحجر الصحي لمدة 15 يوما، وطالبت الجميع بالبقاء في منازلهم".
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