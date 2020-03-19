علام تدل الرغبة الملحة في تحريك الأقدام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تنتاب بعض الأشخاص رغبة ملحة في تحريك الأقدام، خاصة ليلا. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الرغبة الملحة في تحريك الأقدام تشير إلى الإصابة بما يعرف بمتلازمة تململ الساقين “Restless Legs Syndrome”، والتي تتمثل أعراضها أيضا في الشعور بوخز وشد وألم وشعور بالسخونة في الساقين والقدمين، خاصة ليلا أو في وقت الراحة، ما يتسبب في اضطرابات النوم.

وأوضح المركز أن متلازمة تململ الساقين لها أسباب عدة تتمثل في نقص الحديد وتلف الأعصاب وأمراض الغدة الدرقية وقصور الكلى وبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية الغثيان.

لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء متلازمة تململ الساقين وعلاجه في الوقت المناسب.