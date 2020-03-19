"في عالم موازٍ" كيف تعاملت الفتيات مع الكمامة في عصر كورونا.. "مكيوجوها وزينوها"

في عالم موازٍ، أو بالأحرى بعالم الجنس الناعم، تقف بعض الفتيات على طرف الأزمة، ينظرن لها بمنظورهن الخاص، وكيف يمكن تطويعها لعالمهن "البمبي" المليء بالألوان ومستحضرات التجميل، والفصوص اللامعة والتطريزات المختلفة.

وربما لم يسلم فيروس كورونا من الأمر، وخاصة الكمامات الطبية، التي أصبحت واحدة من أساسيات الخروج من المنزل، والاختلاط بالبشر، كإجراء احترازي للوقاية من العدوى.

فربما الشكل التقليدي للكمامة الطبية، ذات اللونين الأزرق والأبيض لم يأتِ على أهواء بعضهن، اللاتي قررن تزينها، وتغير شكلها لكي تناسبهن، وتناسب ذوقهن الخاص.

مكياج الكمامة

مقطع فيديو مثير للجدل، بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولونه، لإحدى الفتيات، قررت عمل مكياج كامل، وصارخ لوجهها، عقب ارتداء الكمامة عليه، حتى إنها قامت بتلوين الكمامة، كأنها تقوم بتجميل اجزاء وجهها، ما أثار السخرية والانتقادات حولها.

وكان موقع "تاوباو"، رصد من قبل كيفية تطبيق "مكياج الكمامة" بسهولة، والتي تضمنت الاعتماد على مكياج "سموكي" للعينين، لإبرازها، من خلال استخدام "إيلاينر" غليظ، و"أيشادو" مُلف للأنظار، وتحديد الحاجبين باستعمال "جيل الحواجب" أو الأقلام، فضلا عن استعمال كريم الأساس ثابت، يدوم لساعات طويلة.

تزيين الكمامة بالفصوص واللولي

خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة، قدمت الفنانة ساندي 3 وصفات مختلفة للحد من المخاوف في ظل انتشار فيروس كورونا.

وعرضت الفنانة طريقة مختلفة لتزيين الكمامة، والتي تعتمد على تزينها بـ الاستراس اللامع، من خلال لصق الفصوص على الكمامة من الخارج.

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وشاركت الفنانة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو أثناء استضافتها في البرنامج، وأرفقت تعليقا: "أشيك طرق للوقاية من كورونا، هموت والله جربتي تحطي مانيكير دي أبهرتني والله، هنا بدأت أفهم إننا مش بنهزر".

كمامة مصنوعة من الذهب

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مؤخرً مقطع فيديو لرجل يبدو وكأنه جواهرجي، إذ وقف داخل أحد محلات الصاغة مستعرضًا أحدث صيحات الكمامات الوقائية، وهي الكمامة المصنوعة من الذهب.

وصنع الجواهرجي من العقد الذهبي كمامة واقية متحدثًا باللهجة الخليجية: "ده ميجبش كورونا.. وحتى إن جاء الفيروس تموتين بعز وشموخ بذهب".

كمامة سواريه

قدم مصمم الأزياء المصري سامو هجرس، "كمامة الزفاف" أو "الكمامة السوارية"، قائلا في حديثه لـ"هن"، إنه استغرق 3 ساعات متواصلة، في تنفيذ الفكرة، مستهلكا قماشا بأبعاد "12×12 سنتيمترا مربعا" للكمامة الواحدة، التي زينها بفصوص "اللولي"، "علشان هو موضة ما بتبطلش أبدا"، مع استعمال قماش "دانتيل" الذي زاد الإطلالة نعومة وانسيابية، ويصل سعره إلى 1500 جنيه مصري.