بالمقشات والمساحات.. صالون تجميل بالقاهرة يصفف شعر السيدات عن بُعد: عشان كورونا

داخل منطقة حدائق القبة، بمحافظة القاهرة، يقف كريم حبيب، بصالون التجميل الخاص به، للسيدات، يصفف شعورهن عن بُعد، مرتديًا القفازات والكمامة الطبية، مُثبت أجهزة التجفيف والتصفيف بعصا "المساحات والمقشات" لممارسة عمله دون أن يختلط بزبائنه.

الناس خايفة من كورونا ولازم نكون قد المسؤولية ونتفادى الاختلاط

يقول "كريم" مالك صالون التجميل، إنه على دراية بخوف الجميع من انتشار فيروس كورونا، لذا يحاول بقدر الإمكان ممارسة عمله، مع اتباع التعليمات الوقائية: "اشتريت كل أنواع الكحول المُطهر، ومنتجات التعقيم والتطهير، وبلبس الجوانتي والكمامة، وكل اللي داخل أو خارج المحل لازم يعقم إيده، لأن الشغل لازم يمشي بس بحرص".

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وتابع "حبيب" خلال حديثه لـ "هُن"، أن "فكرة عصيان المقشات والمساحات دي هي الأنسب إني أعملهم شعرهم من بعيد، جبتهم فعلًا وثبت فيهم السيشوار بشريط لحام قوي، وبدأنا نشتغل".

وعن ردود فعل الزبائن، أكد مالك الصالون: "البنات والسيدات كلهم مبسوطين لأنهم ضامنين النضافة، والمكان متعقم وكمان بيعملوا شعرهم من بعيد عشان الاختلاط".