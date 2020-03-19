تعتبر البطاطس من الأكلات التى يفضلها البعض بسبب مذاقها الرائع لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة على طريقة الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على سي بي سي سفرة. المكونات بطاطس. لحمة مفرومة. فلفل اخضر. طماطم مكعبات بصل مبشور. ثوم فصوص. عصير طماطم. جبنة موتزاريلا. زيت التحمير. زيت أو زبدة. ملح. فلفل أسود. مكعب مرقة. دبس رمان. طريقة التحضير تشوح اللحمة المفرومة في الزيت أو الزبدة على النار. Advertisements يضاف الملح والفلفل الأسود. يضاف الفلفل الرومي والطماطم المفرومة ودبس الرمان لخليط اللحمة المفرومة. يخلط جزء من خليط اللحمة مع صوص الطماطم والجبنة الموزاريلا. تقور البطاطس الصغيرة. يقطع الثوم ويقلب في الزيت على النار مع تقوير البطاطس. يضاف الملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم ومكعب المرقة. يوضع خليط تقوير البطاطس والطماطم في الصينية البايركس. تحشى البطاطس بخليط اللحمة المفرومة وترص في البايركس. تغلى صلصة الطماطم مع مكعب زبدة في إناء على النار.

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