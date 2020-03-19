هل يفضل وضع الكمامة للشخص غير المصاب بفيروس كورونا؟

الكمامة الطبية "ماسك الوجه" باتت واحدة من أهم مظاهر الأشخاص بيومهم العادي، خلال الأيام الحالية، فيلجأ إليها العديد لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في العالم، والذي ما زالنا نحصد خلفه العديد من الضحايا في كافة دول العالم، وعلى رأسهم إيطاليا.

وتُعاني العديد من الصيدليات ومنافذ البيع الطبية، من ندرة الكمامات، وعدم تواجدها بسبب السحب عليها بشكل دوري ومستمر، الأمر الذي يطرح السؤال الآتي: "هل ينبغي أن أضع كمامة لحماية نفسي؟".

الأمر الذي أجابت عنه منظمة الصحة العالمية، خلال موقعها الرسمي، قائلة: "لا تضع كمامة إلا إذا ظهرت عليك أعراض مرض كوفيد-19 ، وخاصة السعال، أو إذا كنت تقدم الرعاية لشخص يُحتمل أنه مصاب بهذا المرض.

وتابعت: "لا يمكنك استعمال الكمامة وحيدة الاستعمال إلا مرة واحدة، أما إذا لم تكن مريضا أو إذا قائما على رعاية شخص مريض، فستكون قد أهدرت كمامة دون داع، نظرا للنقص في إمدادات الكمامات على الصعيد العالمي".

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ونصحت الأشخاص حول العالم، بالتحلي بالحكمة في استخدامها لتفادي إهدار الموارد الثمينة دون داع وإساءة استخدامها.

وذكرت المنظمة السبل الأكثر فعّالية، لحماية أنفسنا من العدوى والإصابة، التي تمثلت في الآتي:

تنظيف يديك بشكل متكرر.

تغطية الفم عند السعال بثني المرفق أو بمنديل ورقي.

وترك مسافة لا تقل عن متر واحد عن الأشخاص الذين يسعلون أو يعطسون.