حفيدة ملكة بريطانيا تلغي حفل زفافها بسبب فيروس كورونا

يبدو أن الحفلات الملكية كذلك لم تسلم من فيروس كورونا المستجد شأنها شأن أفراح وتجمعات العامة، وهو ما أكدته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، أن بياتريس حفيدة الملكة إيليزابيث، سترجئ خطط زفافها وتلغي حفل استقبال كان مقررا في قصر بكنجهام في مايو بسبب فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المقرر أن تجري بياتريس وخطيبها قطب قطاع التطوير العقاري إدواردو مابيللي موتسي حفل زفافهما في قصر سان جيمس في لندن يوم 29 مايو، وكان من المقرر أن تقيم الملكة حفل استقبال لهما في حديقة قصر بكنجهام.

ونقلت الصحيفة، عن أحد أصدقاء العروسين: "لن يكون هناك حفل استقبال، قد يكون الزفاف مقتصرا عليهما وقسيس، كل هذا يتوقف على ما سيحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن لن يكون هناك تجمع كبير".

وأكدت بيانات إحصائية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أصاب خلال ثلاثة أيام فقط 50 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، لتتجاوز بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين 200 ألف.