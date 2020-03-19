شراكة فنية وخيانة وانفصال ثم صداقة.. الرجل في حياة ليلى غفران في عيد ميلادها الـ59

بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الثمانينيات وحققت نجاحاً واسعاً تحديداً في الفترة الواقعة ما بين 1988 وحتى عام 1998، وكانت المطربة الأشهر في فنادق القاهرة والإسكندرية، وتوقفت عن النشاط الفني لفترة من الزمن دون سبب معروف على الرغم من الزيادة الملحوظة بين نسب محبيها في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، هي الفنانة ليلى غفران.

ويتزامن اليوم 19 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى غفران، الـ59، ويُقدم "هُن" الرجل في حياتها، خلال السطور التالية.

المنتج إبراهيم العقاد

كان أول زوج في حياة ليلى غفران، حيث أنتج لها العديد من الأغنيات، ليجري بعدها تأسيس شركة فنية بالشراكة بينهما.

وأثمرت هذه الزيجة عن إنجاب ابنتهما "هبة" التي قتلت في ظروف غامضة في مدينة 6 أكتوبر في نوفمبر عام 2008، حيث جرى العثور على جثتها مصابة بـ7 طعنات، وغنت "ليلى" أغنية "الجرح من نصيبي" حزنا على فراق ابنتها.

المخرج أنس دعية

كان في عمر ابنتها إذ كان يصغرها بنحو ثلاثة عقود، وكانت تبلغ من العمر حينئذ، 53 عامًا، بينما كان عمره 24 عامًا، لكن الفنانة المغربية استعادت معه نغمة الحياة من جديد وظهرت إلى جانبه في كثير من الحفلات، وبعد عامين من زواجهما، انفصلا.

وقالت "ليلى" خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة" إنها تزوجت من أنس وكان يصغرها سنا، "مكنتش أعرف إن ده هيعمل مشاكل، كان الفارق يصل لـ20 عاما، كان أد بناتي، وكان في فرق ثقافي وعقلي واجتماعي".

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المطرب العراقي فؤاد مسعود

كان يكبرها سنا، وغنى لها أغنيته الشهيرة "ليلى يا ليلى"، ثم انفصلا وله منها ابنة تدعى "نغم".

رجل الأعمال إسماعيل خورشيد

علاقة حب قوية جمعت بين ليلي وخورشيد ابن شقيق الفنان الراحل عمر خورشيد، وكانت صرحت بخبر خطبتهما خلال استضافتها في برنامج "باباراتزي" الذي يقدمه الإعلامي والصحفي أيمن نور الدين على قناة "مودرن تي في".

وقالت "ليلى" إن علاقتها بـ "خورشيد" كانت تقتصر على الصداقة فقط، ولكنها فوجئت به يقف بجوارها ويساندها فور طلاقها من زوجها السابق، فبادلته مشاعر الحب التي عبر عنها لها.

وأضافت: "ما أعجبني في إسماعيل طيبته واحتواؤه لي ورقة مشاعره، وطريقة معاملته وخبرته الكبيرة في فن الإتيكيت وهو ما يسعد أي امرأة".

وكان انفصال ليلى غفران عن إسماعيل خورشيد أمرًا غير معلن، وارتبطت بعدها برجل الأعمال مراد أبو العينين.

رجل الأعمال مراد أبو العينين

كانت آخر زيجاتها من رجل الأعمال مراد أبو العينين، الذي انفصلت عنه في أغسطس 2015، رغبة في عودتها مرة أخرى للغناء.

وصرحت في حلقتها في برنامج "شيخ الحارة"، إنها تعرضت للخيانة من أحد أزواجها وشاهدته بعينها ولكن رفضت الإفصاح عن اسمه، "كنت نايمة في البيت، وصحيت فجأة، وشوفته بيخوني، كان عاوز ينوع، بالمصري بيغير زيت، وكان يخوني مع الخادمة بالمنزل".