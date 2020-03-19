كورونا يدخل رئيس ريال مدريد الأسبق للمستشفى في حالة حرجة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقل لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق، إلى أحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد، بحالة حرجة إثر حمى شديدة، كشفت الفحوص أن سببها فيروس كورونا.

لورينزو سانز البالغ من العمر 76 عاما، عاني من أعراض الحمى في الأيام الماضية، ونصحه الأطباء بضرورة الخضوع لاختبار فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” وذلك وفقا لما أعلنته صحيفة “إيديال” في غرناطة.

لورينزو سانز كان قد تولى رئاسة ريال مدريد لمدة 5 سنوات بين عامي 1995 و2000 وعاد الفريق في عهده لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك في عام 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد ابتعاد أكثر من 30 عاما عن التتويج.

كما نجح الريال في عهد سانز في الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى عام 2000 على حساب فالنسيا الإسباني، ولكن ذلك لم يشفع له في انتخابات منصب رئاسة النادي عام 2000 التي خسرها لصالح فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي.