كورونا يحصد حياة مصمم الملعب الأولمبي في برشلونة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي المعماري الإيطالي الشهير فيتوريو غريغوتي، في مستشفى سان جيوزيبي بمدينة ميلانو، بعد إصابته بالتهاب رئوي، عن عمر 92 عاما، بسبب فيروس كورونا.

صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أشارت إلى أن زوجة المعماري الشهير ماريانا ماتزا، تتلقى بدورها الرعاية الطبية في نفس المستشفى، دون أن توضح طبيعة حالتها.

فيتوريو غريغوتي، اشتهر بالعديد من الأعمال حول العالم مثل مسرح ديغلي اركيمبولدي في ميلانو، بينما ترجع شهرته وارتباطه بكرة القدم، إلى تصميمه ملعب “لويجي فيراريس” في مدينة جنوى الإيطالية، وذلك عندما تم هدم الملعب بالكامل وإعادة تشكيله استعدادا لاستضافة إيطاليا كأس العالم 1990.

Advertisements

المعماري الإيطالي الشهير ساهم أيضا في تصميم ملعب “يويس كومبانيس”، أو المعروف بـ”الملعب الأولمبي في برشلونة”.. والذي يعتبر هو الملعب الرئيسي الذي جرت فيه منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 في مدينة برشلونة.

فيتوريو غريغوتي، صمم أيضا ملعب مراكش في المغرب، وهو ملعب متعدد الاستخدامات مثل مباريات كرة القدم ولديه القدرة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية، وبدأ تشييده في عام 2003 وتم افتتاحه في يناير 2011.

فيروس كورونا كان قد انتشر بشكل كبير في إيطاليا وأدى إلى وفاة نحو 2000 شخص، وإصابة أكثر من 24 ألف شخص.. وتشهد إيطاليا حالة طوارئ وإغلاق كامل للحدود وحظر صارم للتجوال لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.