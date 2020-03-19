الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة واستخدامها والتخلص منها

كابوس يهدد البشرية، وينتابها بالرعب، يجعل الناس يركضون خلف كل نصيحة، أو معلومة دون التأكد من صحتها أو عدمها، وخاصةً في مصر عقب تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا وارتفاع حالات الوفاة.

ويُقدم "هُن" الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة واستخدامها ونزعها والتخلص منها، وفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية.

- قبل لمس الكمامة، نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.

- امسك الكمامة وافحصها للتأكد من أنّها غير ممزقة أو مثقوبة.

- حدد الطرف العلوي من الكمامة "موضع الشريط المعدني".

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- تأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكمامة إلى الخارج "الجهة الملونة".

- ضع الكمامة على وجهك، اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ شكل أنفك.

- اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك.

- بعد الاستخدام، اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين مبعدا الكمامة عن وجهك وملابسك لتجنب ملامسة أجزاء الكمامة التي يحتمل أن تكون ملوثة.

- تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات مغلق.

- نظف يديك بعد ملامسة الكمامة أو رميها بفركهما بمطهر كحولي، أو بغسلهما بالماء والصابون إذا كانتا متسختين بوضوح.