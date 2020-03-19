يعتبر الشاي باللبن بنكهة الحبهان، من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، وهناك فئة كبيرة من الأشخاص يعشقونه، مع اختلاف أعمارهم فنجد الصغار والكبار اعتادوا تناول كوب الشاي الممتزج باللبن، لطعمه المميز واللذيذ. وإليك طريقة عمل شاي باللبن بنكهة الحبهان، على طريقة الشيف غادة جميل. مقادير شاي باللبن بنكهة الحبهان شاي حبهان قرنفل لبن Advertisements حبهان مطحون سكر طريقة تحضير شاي باللبن بنكهة الحبهان - يغلى اللبن مع الشاي والحبهان والقرنفل. - يضاف السكر. - يقلب الخليط ويصفى. - يقدم في الأكواب.

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