طريقة عمل أصابع الجلاش الحلو

سلي أوقات وجودك في المنزل بطهي الجولاش الحلو، ويمكنك تقديمه بطريقة جديدة ومبتكرة وهي أصابع الجولاش الحلو، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضيرها.

المقادير

لفة جلاش.

مكسرات مطحونة: لوز، وبندق، وعين جمل.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة كبيرة سكر.

سمن.

شربات.

طريقة التحضير

تخلط المكسرات المشكلة، والقرفة، والسكر.

Advertisements

تدهن صينية بالزيت.

تفرد أوراق الجلاش على سطح مستوي، مع مراعاة تغطية ما تبقى منه بقطعة من القماش كي لا يجف.

تقطع ورقة الجلاش إلى نصفين، وتدهن كل منها بكمية كافية من الزيت.

يفرد ورق الجلاش بشكل طولي، وتوضع ملعقة من الحشوة في زاوية العجينة بشكل أفقي.

تلف أوراقالجلاش بشكل أصبع، أو رول رفيع.

ترص في صينية الفرن، وتدهن أصابع الجلاش بالسمن.

تقطع من النصف حتّى يسهل تقطيعها بعد الخبز.

تدخل الصينية في فرن على درجة حرارة 180، لمدة عشرين دقيقة، أو حتّى تتحمر وتصبح ذهبية.

يرش عليها الشربات، البارد، وتقدم.