هل ترتفع نسب الطلاق بسبب كورونا؟.. محام يجيب

منذ الإعلان عن ضرورة التزام المواطنون حول العالم في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، رجح البعض زيادة عدد الطلاق داخل تلك الأسر، وبينهم أحد كبار محامي الطلاق في بريطانيا.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز"، قال المحامي إنّ تفشي فيروس كورونا بشكل كبير قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق، بينما أكدت البارونة شاكلتون من بلجرافيا لأقرانها في وستمنستر: "يرجح محامو الطلاق أنّه بعد الحجر الطوعي القادم الآتي، فمن المحتمل جدًا أن يرتفع معدل الطلاق".

وأضافت: "أوقات الذروة لدينا هي بعد التعرض الطويل لانغلاق خلال عطلة الصيف وخلال عيد الميلاد".

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ونوهت بأنّه "على المرء فقط أن يتخيل كيف سيكون الحال عندما يتم الإغلاق على العائلات في مكان واحد لفترة طويلة من الزمن".

وكان رئيس وزراء بريطانيا صرح في وقت سابق، بأنّه "حان وقت توقف الجميع عن الاختلاط غير الضروري مع الآخرين ووقف كل السفر غير الضروري"، مشيرا إلى أنّ الناس يجب أن يتجنبوا الحانات والنوادي والمسارح.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الحالي، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.