لا نعرف من أين سيأتي.. كورونا يصيب نجمة La casa de papel

أعلنت الفنانة itziarituno، نجمة المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت الفنانة صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ويبدو على وجهها الإرهاق، مُعلقة: "بشكل رسمي، لقد كنت أعاني من بعض الأعراض منذ وقت مثل (الحمى والسعال الجاف) واليوم تأكدت إصابتي".
وتابعت: "أنا بخير ولكن المرض معدي للغاية وخطير للغاية على الأشخاص الضعفاء، هذا ليس هراء، كن على دراية به، لا نعرف من أين سيأتي؟".
وتابعت: "حان وقت التضامن، والبقاء في المنزل لحماية الآخرين"، مشيرة إلى أنها ستخضع للحجر الصحي 15 يومًا.
ما هو مرض كورونا؟
هو فيروس "COVID-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.
وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.
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