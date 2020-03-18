صورة.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد هجوم شقيقها عليها

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" بصورة جديدة، ظهرت من خلالها بملابس سوداء، مرتدية سترة لها أكمام مٌفرغة، مع الشعر المنسدل "الويفي".

وسرعان ما تفاعل الجمهور مع الصورة، مشيدين بإطلالة ياسمين وجمالها، فعلق العديد: "قمر 14"، و"انتي أحلى ممثل"، في حين بدأ البعض يسأل عن "العوضي"، فقالت أحدهم: "احمد العوضي لسة ما عملش كومنت أنا بدأت اتوغوش"، وتابع الأخير:" لازم مننساش إن أحمد بيحبك يا ياسمين".

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ويأتي ذلك عقب هجوم وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة، عليها أمس مجددا، منتقدًا علاقتها بالفنان أحمد العوضي، الذي أعلن حبه لها.

وكتب وائل على حسابه بموقع فيسبوك قائلا: "بص يا بني، أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت عليا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم، واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".

وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة؟ ولو في صفة محدش صرح بيها ليه؟! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول؟ ما تعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتية أنا هاخد حقي بالقانون، وأخيرا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني؟!".