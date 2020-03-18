بعد محاولة اختراق حساباتها.. نادين نجيم لـ"الهاكرز": العمى.. حلوا عني

"عيب مع كل ياللي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها من امبارح".. بهذه الكلمات وجّهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، رسالة شديدة اللهجة، عبر حسابها على تويتر، لأشخاص مجهولين عقب تعرضها مجددًا لمحاولة قرصنة وسرقة حساباتها عبر المنصات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت الفنانة اللبنانية خلال تغريدتها: "هني هم يحاولوا يهكّروا حساباتي كلها، كل شوي بتوصلني رسالة وإيميلـ خلصنا روحوا صلوا ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانية، خلصنا حلوا عني بقى العمى".

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نادين نجيم تعلن اقترابها من قرار اعتزال الفن

تأتي هذه التغريدة عقب إعلان نادين، عزمها اعتزال الفن خلال الفترة المقبلة، خلال استضافتها ببرنامج "دبي كروز شو"، الذي تقدمه ميساء مغربي، خاصة أنّ الشهرة أصبحت تصيبها بالملل، على حد قولها.

وقالت نادين: "ولادي بها العمر أنا بحاجة لهم وهم بحاجة لي، هم السعادة الحقيقية بعيدا عن السلبيات وعن فكرة السخافات اللي طول الوقت عم نسمعها، هايدي هي السعادة الحقيقية".

وأضافت: "كل يوم بقول إني راح أترك المهنة، طول الوقت وأنا بقول هيك، عبالي أقضي أكثر وقت ممكن مع الأولاد أنا بحس بسلام وفرحة كثير كبيرة مع الأولاد، وكثير قربت فكرة إني أترك الفن، ويمكن بنسبة 90% ما أكون موجودة على الساحة العام المقبل".