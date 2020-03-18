بتلات الأزهار تشكّل تصاميم جديدة في مجموعة فريفول من فان كليف أند آربلز

في كلّ فصل، تترجم فان كليف اند اربلز روائع الطبيعة إلى إبداعات تتغنّى بفخامتها وجمالها، فتضع المرأة أمام خيارات مذهلة من مجوهرات تمنحها أنوثة وفخامة لا مثيل لهما.

وها هي الأزهار في مجموعة Frivole تتفتّح من جديد، مع ثمانية تصاميم أضافتها Van Cleef & Arpels، و من بينها سوارًا وساعتين سريّتين ، تكلّل إطلالة المرأة بلمسات في غاية الجاذبيّة والتميّز. فللمرّة الأولى، تجتمع باقة الأزهار المشمسة الذهبيّة التي صاغها الحرفيّون بتأثير ثلاثيّ الأبعاد، لتخبّىء ساعة سريّة ذات ميناء مرصّع بالألماس. أمّا السوار، فتتفتّح فيه بتلات الأزهار القلبيّة حول حبّة ألماس واحدة أو ثلاث، لتشكّل تصميمًا يجمع بين الأناقة والفخامة والحيويّة، وهي صفات ترافق أجمل مجوهرات فان كليف أند آربلز.



من بين الإبداعات الجديدة التي انضمّت إلى مجموعة Frivole أيضًا، تصميم ناعم لسوار من الذهب الأبيض، تستقّر عليه أزهار مرصّعة بالألماس، وخاتم مزيّن بثلاثة أزهار مصقولة كالمرآة تقابلها زهرة مرصّعة بالألماس. ولأنّ فان كليف أند آربلز تحرص على أن تتميز المرأة بإطلالة مميّزة دائمًا، تقدّم لها تصميمًا قابلًا للتحوّل، وهو زهرة مرصّعة بالألماس يمكن اعتمادها كمشبك للملابس، أو وصلها بسلسة لتشكّل قلادة جميلة، إضافة إلى سوار يتّسم بباقة من الأزهار تخفي تحتها ساعة سريّة، وهذه الباقة تتحوّل أيضًا إلى قلادة.

وللمرّة الأولى، تتزيّن إبداعات مجموعة Frivole بالذهب الورديّ وأحجار السافير الورديّ، ضمن أقراط وقلادة بلمسات جماليّة تجمع بين الأنوثة والحيويّة، وتحتفل بألوان الطبيعة البرّاقة. وفي المناسبة، اطّلعي على مجوهرات استوحتها فان كليف أند آربلز من حب روميو وجولييت، والمرصّعة بأثمن الأحجار ، وتعرّفي إ لى إرث فان كليف أن آربلز من خلال معرضها الأول في دبي.

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