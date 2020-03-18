الأزرق" يتوّج شعر النجمات لموسم الصيف

الألوان المشعّة تتصدّر موضة هذا العام، ويبدو أنّ اللون الأزرق يتصدّر هذه الألوان، فجميع الماركات تركّز عليه من ناحية الماكياج، سواء كلون** لظلال العيون**، أو لطلاء الأظافر، وذلك يتّم بتدرجاته كافة من الأزرق المائل إلى السماوي وصولاً إلى اللون الغامق منه أو النيلي. من ناحية أخرى يبدو أنّ نجمات هوليوود رغبّن في تجربته على شعرهنّ!

فالشعر الأزرق هذا الموسم إتخّذ منحىً شبابيّاً وحيويّاً مميّزاً، ففي بدايات هذا العام ظهرت سيلينا غوميز بخصلات الشعر الأزرق والليلكي المستعارة، وفي وقت لاحق صبغت كايتي بيري شعرها القصير بهذا اللون الذي تناسب مع ملامح وجهها الناعمة، مع الغرّة القصيرة على جبينها، ومؤخراً جايم كينغ صبغت أطراف شعرها الأشقر الكاريه باللون الأزرق المائل إلى الرمادي.



أمّا ريهانا فقد أبدت إعجابها بهذا اللون، وصرّحت أنّها قد تجرّبه قريباً. وحتّى** أولاد المشاهير** أحبوا هذه الموضة، فقد ظهرت زاهارا إبنة براد بيت وإنجلينا جولي بخصلات الشعر الأزرق.

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