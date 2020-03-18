إطلالات جينيفر لوبيز بالأصفر جريئة ومشرقة

جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وبالرغم من تجاوزها سن الخمسين إلا أنها مازالت تعتبر من أجمل النجمات، ومن أكثرهن أناقة، وما يميز اطلالاتها بشكل خاص أنها تعتمد دائماً التنسيقات اللافتة والجريئة وتختار صيحات الموضة العصرية والمبتكرة من ناحية الألوان والقصّات، واليوم جمعنا بالصور أبرز اطلالات جينيفر لوبيز باللون الأصفر التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة، والتي بدت فيها مشرقة ومتألقة وإليك بعض الأمثلة.



اطلالة عصرية بالأصفر نسقتها جينيفر لوبيز:

شاهدنا جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في إحدى المناسبات، وقد نسقت لوكْ جمع بين الأناقة والعصرية؛ حيث إنها اختارت فستان ميدي باللون الأصفر، أكتافه بارزة وطوله وصل أسفل حد الركبة، وقد زينت خصره بحزام عريض من اللون نفسه، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش معدنية باللون الفضي وحذاء كعب عال، ونظارات شمسية بقصة الطيار aviator باللون الأسود.



فستان أصفر كتف واحد تألقت به جينيفر لوبيز:

اختارت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez لأحد المشاوير الصباحية مؤخراً اطلالة أنيقة ومميزة باللون الأصفر، وكانت عبارة عن فستان ميدي من أليكس بيري Alex Perry بقصة الكتف الواحد ومزين بشريطة عند الكتف، وكانت قد نسقت معه حذاء كعب عال من البلاستيك الشفاف وحقيبة يد باللون البرتقالي، وأكملت اللوك بنظارات شمسية عصرية.



جمبسوت أصفر اختارته جينيفر لوبيز:

اطلالة مميزة على المسرح أطلّت بها جينيفر لوبيز Jennifer Lopez، وقد اختارت فيها جمبسوت باللون الأصفر بتصميم أنيق وعصري في الوقت ذاته، حيث إن قصته منسدلة وياقته مفتوحة على شكل حرف V، وقد زينه كاب طويل أضاف عليه لمسات من الفخامة، وقد زينت خصره بحزام معدني باللون الذهبي.

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جينيفر لوبيز في فستان باللون الأصفر من جيامباتيستا فالي:

إحدى أجمل اطلالات جينيفر لوبيز Jennifer Lopez على الإطلاق كانت في هذا الفستان الأصفر الذي اختارته من جيامباتيستا فالي Giambatista Valli بقصة فاخرة مع فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه عقداً ألماسياً فاخراً وحقيبة كلاتش وحذاء كعب عال باللون الفضي البراق.

شاهدي بالصور أجمل اطلالات جينيفر لوبيز Jennifer Lopez المشرقة بالأصفر التي تألقت بها في مناسبات مختلفة، وبدت فيها غاية في الأناقة والأنوثة.

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