نوال الزغبي تؤكّد أنّها النجمة الفاشينيستا الأبرز على مرّ السنوات!

لطالما اشتهرت النجمة نوال الزغبي ( اكتشفي اجمل فساتين نوال الزغبي الراقية ) بإطلالاتها المميّزة التي تعكس ذوقاً رفيعاً وتتقن تنسيق أجمل صيحات الموضة الرائجة، حتى أنّها باتت مثالاً أعلى للعديد من الشابات اللواتي يعشقن الموضة، فنوال الزغبي ومنذ انطلاقتها في عالم الفنّ، استطاعت فرض نفسها كنجمة مميّزة وأنيقة وقد نجحت في جعل نفسها نجمة فاشينيستا بامتياز.

فلا بدّ من الجميع أن يتذكّر إطلالات نوال القديمة إذ لم يكن يحسب للموضة حساباً في حياة الفنانات، هذه الإطلالات التي أتت وفي كلّ مرة موقّعة بأسلوب مميّز وفريد وملفت لم نعتد أن نراه معتمداً من قبل الفنانات الأخريات. فقبل أن يكون هناك من هيفاء وهبي ونانسي عجرم وإليسا وميريام فارس ومايا دياب، اللواتي يعتبرن الآن نجمات فاشينيستا، كان هناك فقط نوال الزغبي!



وإطلالتها على غلاف ألبومها الجديد تؤكّد أنّ نوال ما زالت النجمة الفاشينيستا الأبرز ففستانها الذي اختارته باللون الزهري الخشبي من توقيع زهير مراد أتى مميزاً كثيراً لا سيّما من خلال قماشه المميّز الذي تميّز بالدانتيل والتول معاً وبقصّة طبقات الأقمشة التي تعكس موضة الكشاكش أي الـ Ruffles كما بقصّة الظهر المنخفضة التي أضفت سحراً وجاذبية على هذه الإطلالة.

ولكن يبدو أنّ نوال الزغبي ما زالت تسحر الفنانات الأخريات اللواتي يتمثلن بها أو ربما يقلّدنها، فـ مايا دياب ( اجمل 7 فساتين ارتدتها مايا دياب ) اختارت لإطلالتها الخاصة بغلاف ألبومها الجديد أيضاً فستاناً مشابهاً لفستان نوال من جهة اللون والقماش والقصّة

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