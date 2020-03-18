تسريحات شعر كيرلي ناعمة

يُقال إنّ تسريحات الشعر الكيرلي نعمة ونقمة في الوقت نفسه؛ تجعيد الشعر لا يكون كما نريده دائمًا. إمّا يكون ضخماً أو ببساطة يخرب بسرعة. موضة قديمة جديدة تطلّ علينا في 2020: تسريحات شعر كيرلي عا جنب، أو تسريحات شعر كيرلي من ميلة واحدة. موضة تليق بالسهرات والمناسبات، وإطلالات السجادة الحمراء، وفعلاً كثيرات من النجمات اعتمدن هذه التسريحات ولا زلن.

أنواع تسريحات شعر كيرلي عا جنب

تسريحة شعر كيرلي

هناك عدة أنواع لتسريحات شعر كيرلي على جنب، وجميعها موضة هذا العام:

تسريحات شعر كيرلي على جنب بالشعرالمجعد القصير: تجعيد الشعر القصير موضة جميلة تليق بالسيدة الجريئة والعاشقة لكل جديد. عادة ما تكون هذه التسريحة بألوان فاقعة.

تسريحات شعر كيرلي عا جنب للشعر المجعد متوسط الطول: هنا يظهر الحجم الكبير للشعر حيث تبدو الخصلات كالضفائر. إذا كان شعرك كثيفًا للغاية، فيمكن تخفيفه من الداخل للحصول على شكل أكثر جاذبية.

تسريحات شعر كيرلي على جنب للشعرالمجعد الطويل: قوامك الطبيعي هو سلاحك السري من الجاذبية والأناقة؛ من هنا نرى أنّ هذه التسريحات هي الأجمل والأكثر تميزاً خاصة في المناسبات والسهرات. لذلك لا ننصحك بشعر "ليس" هنا.

تسريحة شعر كيرلي على جنب

لطالما تسمع الفتيات صاحبات الشعر الكيرلي الجملة الشهيرة: "شعرك جميل جداً، أتمنى لو كان لدي شعر مجعد!" من المفترض أن تكون مجاملة، لكن الفتيات أنفسهن يعرفن أن تجعيد الشعر ليس سهلاً كما يبدو. هناك طريقة تجعيد الشعر، وروتين العناية بالشعر، والعثور على المنتجات المناسبة، واختيار تسريحات الشعر في المناسبات، ناهيك عن علاجات تجعيد الشعر لشعر صحّي. أدناه نصائح بسيطة من شأنها أن تبقي تجعيدات شعرك تبدو لامعة وقوية:

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دائما مشطي شعرك من أسفل إلى أعلى.

العمل على قصه دائماً للتخلّص من التقصف.

استخدمي منتجات لتجديد وترطيب تجعيد الشعر.

اعتمدي البلسم والكريم في روتين العناية بالشعر.

جربي "خدعة الأناناس" للحفاظ على تجعيد الشعر بين عشية وضحاها.



هل التسريحات شعر كيرلي على جنب ترند؟

الشعر المجعد أو الكيرلي عادة ما يكون كثيفًا بشكل طبيعي، وعام 2020 هو عام الشعر الكثيف والقصات الجريئة. لذا، تسريحات شعر كيرلي على جنب هي ترند وموضة هذا العام. هذا، ووفقًا للعديد من الدراسات المدعومة بالإحصاءات، فإنّ الأشخاص ذوي الشعر المجعد يعتبرون بالفعل أكثر جاذبية من الأشخاص ذوي الشعر المستقيم. أجريت العديد من الدراسات التجريبية التي فضل فيها معظم الناس الشعر المجعد أو المتموج على الشعر المستقيم، خاصة في المناسبات الكبيرة.

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