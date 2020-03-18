ساعات نسائية من الذهب الأصفر الفاخرا

تختار العديد من السيدات الساعات مع الإطلالات الكاجوال اليومية، على اعتبار أنها واحدة من قطع المجوهرات القادرة على إضفاء فخامة ورقي للإطلالة حتى ولو كانت إطلالة يومية.

وقد نرى بعض السيدات يبتعدن عن اختيار الساعات في المناسبات الرسميّة ومع الإطلالات الكلاسيكية، لظنهنّ بأنها لا تناسب هذه الإطلالات التي تحتاج إلى قطع المجوهرات الفاخرة والتي تناسب كلّ ما هو كلاسيكي، لكن بالحقيقة هذا الأمر غير صحيح إذ أن الساعات من القطع الأجمل مع الإطلالة الكلاسيكية.

وخاصة أن هذا الموسم برزت الساعات الذهبية بكثرة، ما يجعلها الأمثل لك.



ساعات من الذهب الأصفر بتصميم دائري

تحافظ العديد من السيدات على كلّ ما هو تقليدي في إطلالاتهن المختلفة، والأمر نفسه ينطبق على المجوهرات، حيث يخترن الساعة ذات التصميم الدائري التقليدي.

وقد لفتتنا الساعة من موفادو Movado التي جاءت من الذهب الأصفر بتصميم حلقات متداخلة، في حين جاء الميناء باللون الفضي أما العقارب والأرقام جاءت باللون الذهب أيضاً.

واستطاعت الساعة الذهبية من GC من لفت الأنظار إليها، خاصة وأن الأرقام فيها جاءت أرقام لاتينية مميزة من الذهب الأصفر.



ساعات من الذهب الأصفر بتصميم مستطيل

اذا كنت من اللواتي لا يفضلن الخيارات الكلاسيكية في الساعات وترغبين بإطلالة مميزة، فعليك اختيار الساعات ذات تصميم المستطيل الجذاب واللافت.

فقد قدمت دار كارتييه Cartier ساعة بتصميم مستطيل جاء السوار بأكثر من لفة ليمنحك قطعتي مجوهرات معاً، ساعة أنيقة وسوار جذاب وفاخر.

أما قوتشي Gucci فقد قدمت ساعة جاءت من الذهب الأصفر ذو اللون القوي والواضح، حملت تصميم مستطيل وجاء الميناء بألوان الأبيض والأحمر والكحلي، الألوان المفضلة لدى هذه الدار.

Advertisements



ساعات من الذهب الأصفر مرصعة

لكي تختاري الساعة المناسبة لإطلالاتك الكلاسيكية والرسميّة، لا بد وأن تختاري الساعة المرصعة بأجمل الأحجار الكريمة وخاصة الألماس الفاخر.

وبإمكانك انتقاء الساعة الجذابة من بوسيلاتي Buccellati التي جاء السوار فيها بتصميم ثابت وواضح، في حين رُصع في مختلف أجزائه بأحجار الألماس الأنيقة.

أما Coach فقد قدمت ساعة بسوار رفيع وناعم، جاء الترصيع فيها على جوانب الميناء الفاخر المصنوع من الذهب الأصفر.

قد يهمك أيضا:

المرأة العربية تزاحم الرجال في مجال "تصميم المجوهرات"

إليكِ مجموعة من المجوهرات الفضية الراقية التي تُناسب سهراتك في 2020