محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:
يوما بعد يوم تزداد الحاجة إلى العزل الذاتي، للحماية والوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، خاصة مع زيادة عدد الحالات المصابة على مستوى العالم.
عددُ من الدول طبقت العزل الذاتي على سكانها، أو القادمين من الخارج لتقليل الاحتكاك والتجمعات قدر الإمكان، إلى جانب إلغاء الاحتفالات السنوية والرسمية.
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مساء أمس الاثنين، عن وضع 300 أسرة في محافظة الدقهلية تحت الحجر الصحي بعد ظهور عدد من المصابين بفيروس كورونا داخل قريتهم بعد إيجابية نتائجهم.
الحجر الصحي الذاتي هو الجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لتقليل الاحتكاك بالآخرين، على أن ينهي الموظفين أعمالهم من المنزل.
نشر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا لهم أثناء العمل من المنزل، كما أوضح موقع "insider"، أوضحوا من خلالها الفارق بين العمل من المنزل والمكتب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالبجامة.. شباب يشاركون صورهم أثناء العمل من المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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