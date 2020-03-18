بعد العزل الذاتي.. نشاطات يمكنك القيام بها في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يزداد عدد الجالسين في المنزل يوميًا، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ويتساءل البعض عن الأشياء التي يمكنهم عملها في المنزل، لملأ وقت الفراغ الكبير، خاصة لمن يحب الحركة ولا يفضلون البقاء لفترات طويلة في المنزل.

وأصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا بتطبيق إجازة استثنائية للعاملين في الدولة، وتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية، للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عدد من إرشادات الوقاية والمتابعة لحالات العزل المنزلي للأطفال لفيروس كورونا المستجد.

وتصل مدة العزل الذاتي إلى 14 يوم على الأقل مع ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج خلال هذه المدة.

ويمنكم ممارسة بعض الأنشطة في المنزل خلال فترة بقائكم، تساعدكم على كسر الملل والروتين، كما أوضح موقعي "insider"، و"deseret".

- تواصل مع احبائك

استغل الإنترنت والتكنولوجيا للتواصل مع أحبائك وعائلتك وأصدقائك، حتى لا تقضي الوقت بمفردك، ويزداد شعورك بالوحدة.

يمكنكم أيضًا الاشتراك في ألعاب أون لاين سويًا، لكسر ملل الوقت.

- أنشطة تقليل التوتر

Advertisements

مارس هوايات مختلفة تساعدك على التخلص من التوتر، مثل الحكاية أو التلوين، وكذلك التأمل.

- تعلم شيئا جديد

يمكنك استغلال الإنترنت في تعلم هواية أو مهارة جديدة، مثل برامج التصميم، أو الرسم، أو الحياكة، أو تعلم لغة جديدة، أو مهارة تتعلق بوظيفتك.

- القراءة

استغل وقتك في تنمية معلوماتك الشخصية في مجال تحبه أو مجال جديد لك، لتنمية مهاراتك العقلية.

- ألغاز وألعاب

اشترك مع من حولك في ممارسة ألعاب عقلية، مثل الألغاز، أو اسئلة معلوماتية، هذه الطريقة تعزز التواصل بينكما.

-الطبخ

اطبخ أكلة جديدة، أو نوع حلوى تحبه.