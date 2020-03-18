هل الماء يقي من العدوى بكورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قدّمت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح والإجابات حول الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، والذي تفشى في 159 دولة وقتل 8193 شخصا، وأصاب أكثر من 202603 آلاف شخص حول العالم.

وأجابت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني على سؤال: هل شرب الماء يخفف من التهاب الحلق ويقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد، قائلة: "من المهم شرب الماء للحفاظ على مستوى الرطوبة في الجسم ما يحفظ الصحة العامة، ولكن لا يقي شرب الماء من العدوى".

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وأضافت أنه إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فأسرع بالتماس الرعاية الطبية، وعليك إخبار مقدم الرعاية الصحية بسفرياتك السابقة.

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وأكدت المنظمة أن "هناك عدة تدابير يمكنك تطبيقها لحماية نفسك من فيروس كورونا الجديد. ابدأ بتنظيف يديك بشكل منتظم بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون، واحرص على ممارسات النظافة التنفسية، وتجنب الاقتراب كثيرا من الناس، وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، وتابع المستجدات واتبع نصائح مقدمي الرعاية الصحية".

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