أعربت فنانات عرب عن حبهن واحترامهن وتقديرهن لأمهاتهن من خلال Spotify بمناسبة عيد الأم، إذ اختارت الفنانة العراقية صاحبة الشعبية الكبيرة في السعودية، أغنية "يا عيني يا أمي" للمغني كريم منصور، وأغنيتها "انت السعادة" لتهديها لأهم امرأة في حياتها، مؤكدة أنّ السعادة المطلقة بالنسبة لها هي أن تكون إلى جانب والدتها.
وأكملت المغنية العراقية المحبوبة وصف والدتها عبر كلمات أغنية الراحل سعدون جابر "يا أمي" قائلة: "ياماي عيوني أمي، قلب هالبحر أمي، سلام وخير أمي".
وأشارت الفنانة كارمن سليمان من خلال إهدائها الأغنية الكلاسيكية "ست الحبايب"، تعبيرا عن حبها لوالدتها.
وقالت المغنية اللبنانية عبير نعمة "عيوِنك يا إمي كل الدني" واختارت أغنية Because you loved me للمغنية Celine Dion، وأغنية "الأم" للفنانة ماجدة الرومي للتعبير عن امتنانها لكل ما فعلته والدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان وعبير نعمة يحتفلن بعيد الأم عبر Spotify لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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