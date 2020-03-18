أيهما أفضل؟.. غسل اليدين بالصابون أم المطهر؟

الصابون هو أكثر قاتلي فيروس كورنا فتكا، فخلال من 20 إلى 30 ثانية فقط يختفي الفيروس من يديك، وتنصح منطمة الصحة العالمية بالاستمرار في غسل اليدين دول ملل طوال فترة انتشار الفيروس في بلدك.

ولكن في بعض الأحيان يصبح الصابون غير مجد، خاصة خارج المنزل، فيستبدله الناس بالجل المطهر الذي يمكن وضعه في الجيب أو الشنطة بسهولة، لكن هل له نفس التأثير؟.

تقول منظمة الصحة العالمية إنّ غسل اليدين باستمرار هو أفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا COVID-19، ولكن يمكن الاستعاضة عن ذلك بجل اليدين، ويجب أن تصل نسبة الكحول فيه 60%- 95% على الأقل ليكون فعالا في قتل الفيروس، فهي فعالة في تقليل الجراثيم الموجودة على اليدين، لكنها لا تقتلها تمامًا، علاوة على ذلك، لا يمكن قتل بعض البكتيريا، مثل المطثية العسيرة بالمطهرات، لذا فهي لا تعوض استخدام الماء والصابون في غسل اليدين، وإذا توافرت يجب استخدامها بدلا من المطهرات.

لذا يجب التحقق من تلك النسبة، ولكن في كل الأحوال هذا عند الحاجة فقط والأصل والأفضل غسل اليدين، وحددت منظمة الصحة العالمية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين على النحو التالي.

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الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

في البداية بلل يديك بالماء.

اغمرها بالصابون، على أن تترك اليد بالصابون لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، على الأقل.

تغطية اليدين بين الأصابع، وظهر اليدين، ودعكها جيدا.

مراعاة تجفيف اليدين جيدا وبسرعة، فالبيئة الرطبة مناسبة لنمو وتكاثر الأحياء الدقيقة.

تغيير المناشف بانتظام.