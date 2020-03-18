صور.. صينية تخسر 2000 يوان.. وضعتها في ميكروويف لتطهيرها من كورونا

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الرعب من انتقال فيروس كورونا المستجد بات يقلق الجميع، ما دفع سكان مدينة شنجهاي الصينية، لخسارة، أكثر من 3000 يوان (حوالي 430 دولارا) عبر وضع المبلغ في فرن "المايكروويف" لتطهيرها، في محاولة منها لحماية نفسها من فيروس كورونا بطريقة غريبة.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، جاءت امرأة تدعى يو إلى فرع البنك وطلبت تغيير الأوراق النقدية المتفحمة.
وقالت المرأة الصينية إنّ الأموال يمكن أن تحتوي على فيروس كورونا وقررت تعقيمها بوضعها في المايكروويف.
وبما أن الأوراق النقدية كانت قد تعرضت لأضرار بليغة، فإنها تمكنت من الحصول على 1000 يوان فقط من الأموال المحروقة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.
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