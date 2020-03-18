في فترة العمل من المنزل.. وجبات خفيفة تزيد التركيز

في ظل الحد من انتشار فيروس كورونا، قررت بعض الشركات السماح لموظفيها بالعمل من المنزل، للوقاية من الفيروسات، وأثناء العمل نحتاج إلى تناول بعض الوجبات التي تساعد على زيادة التركيز، أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين" ونستعرضها في السطور التالية.

تحتوى المكسرات والفواكه الجافة على العديد من الفوائد الصحية، وتساعد في فقدان الوزن.

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الحمّص المشوي وجبة خفيفة غير قابلة للتلف غنية بالبروتين والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن، إذ يحتوي نصف كوب من الحمص على 5 جرامات من الألياف و10 جرامات من البروتين، علاوة على ذلك، فهي تحتوي على معظم الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم، وتعتبر بروتيناتها أعلى جودة من البروتينات الموجودة في البقوليات الأخرى.

الشوكولاتة الداكنة عادة ما تأتي محملة بالحليب قليل الدسم والكاكاو، وهي مفيدة في تحسين الحالة المزاجية والقضاء على الرغبة الزائدة بتناول الطعام، كما أنّها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، ما يقلل احتمال زيادة الوزن.

الشوفان من الحبوب التي تساعد على التحكم في الوزن والحفاظ على صحتك، ويمكن لمزيج صحي من الشوفان ورقائق الشعير والقمح أن يشكّل وجبة إفطار صحية، تساهم في زيادة الطاقة لديك وتقوية مناعتك.