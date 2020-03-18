كارول سماحة تعلق على وفاة مصابي كورونا في إيطاليا: بسبب الاستهتار

"مشهد محزن ومرعب بإيطاليا".. هكذا علقت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، على مشهد وفاة العديد من الأشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا في إيطاليا.
وأرفقت كارول تعليقًا على الصورة قالت خلاله: "سببه الاستهتار وعدم هيدا الالتزام بتعليمات الوقاية، على الجميع البقاء في المنزل لحماية أنفسنا ومحيطنا".
وأكدت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، أنّ 75% من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الخمس أيام الماضية هم من المخالطين للمصابين السابقين بالفيروس، مضيفة أنّ القيادة السياسية اتخذت مجموعة من القرارات تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.
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