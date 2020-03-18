على طريقة ساندي.. أشيك طرق الوقاية من كورونا: مانيكير وزينة وجيل

قدّمت الفنانة ساندي، أثناء استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة، 3 وصفات مختلفة للحد من المخاوف في ظل انتشار فيروس كورونا.

وعرضت الفنانة طريقة غير مكلفة لصنع "جيل" في المنزل، يمكن حمله في الحقيبة، إلى جانب طريقة أخرى لإعداد مشروب مقوي للمناعة، إضافة لطريقة مختلفة لتزيين الكمامة.

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وشاركت الفنانة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو أثناء استضافتها في البرنامج، وأرفقت تعليقا: "أشيك طرق للوقاية من كورونا، هموت والله جربتي تحطي مانيكير دي أبهرتني والله، هنا بدأت أفهم إننا مش بنهزر".

وحلّت الفنانة ساندي، ضيفة على برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، للحديث عن ألبومها الجديد، وأشارت ساندي خلال استضافتها إلى أنها دعمت عددًا من زملائها ووقفت بجانبهم ولكنها لم تتلق التهنئة من أي منهم.

وصرحت ساندي خلال الحلقة بأنّها صاحبة الفضل في اكتشاف الفنانة هنا الزاهد، ودخولها مجال التمثيل، وتنبأت لها بمستقبل جيد، خاصة أنّها تشبه الفنانة رغدة، وفي المقابل تبرأت من فيلمها الأول الذي شاركت في بطولته مع ساندي، وهو فيلم "خطة جيمي".